В Брянске жители многоэтажки обмазали забор у дома солидолом
По всей видимости, так хотели избавиться от шумных компаний во дворе
Фото: vk.com, Дмитрий Пожарский.
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В Советском районе Брянска жители многоэтажки обмазали забор по периметру дома на пересечении улиц Красноармейской и Луначарского солидолом. Фотографии опубликовали пользователи в соцсетях. По всей видимости, жильцы таким образом хотели избавиться от шумных компаний во дворе.
Мнения в комментариях разделились. Кто-то с пониманием отнесся к такому поступку. Другие предсказывают скорую месть недовольных. Мол, в солидоле окажутся перила у подъезда и ручки дверей.
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ИСТОЧНИК KP.RU