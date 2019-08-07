В Брянске жители многоэтажки обмазали забор у дома солидолом

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-07T10:59:33+03:00

По всей видимости, так хотели избавиться от шумных компаний во дворе

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В Советском районе Брянска жители многоэтажки обмазали забор по периметру дома на пересечении улиц Красноармейской и Луначарского солидолом. Фотографии опубликовали пользователи в соцсетях. По всей видимости, жильцы таким образом хотели избавиться от шумных компаний во дворе.

Мнения в комментариях разделились. Кто-то с пониманием отнесся к такому поступку. Другие предсказывают скорую месть недовольных. Мол, в солидоле окажутся перила у подъезда и ручки дверей.

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ИСТОЧНИК KP.RU