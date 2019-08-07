2019-08-07T08:58:00+03:00
Общество

В Брянске без горячей воды остались 8 домов, общежитие и детский сад

Зимой они могут остаться и без тепла
Марина АНТОНОВА
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Всего в Брянске 50% котельных готовы к новому отопительному сезону.Всего в Брянске 50% котельных готовы к новому отопительному сезону.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске без горячей воды внепланово остались восемь многоквартирных домов, общежитие и детский сад. Зимой они могут остаться и без тепла. Предприятие, которое арендовало обслуживающую котельную, ликвидируют. Из-за долгов поставку газа прекратили. К началу лета долг компании перед поставщиком был около 21 миллиона рублей.

Сейчас договор на аренду котельной продлили и вновь подали заявку на поставку газа, которую на данный момент рассматривают.

В предбанкротном состоянии находится еще четыре предприятия, которые имеют ведомственные котельные. Во время отопительного сезона могут возникнуть проблемы с домами, которые они обслуживают. Если предприятия не смогут обеспечивать теплом жителей, котельные предложили передать в муниципальную собственность.

- Всего в Брянске 50% котельных готовы к новому отопительному сезону, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - А в школах и детских садах готовность составляет до 90%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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