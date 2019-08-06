2019-08-06T16:34:40+03:00
Общество

В Брянске в ночь на 7 августа перекроют улицу Литейную

Здесь будут ремонтировать теплотрассу
Марина АНТОНОВА
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Работы будут идти до 5.00.Работы будут идти до 5.00.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Бежицком районе Брянска в ночь на среду, 7 августа, перекроют улице Литейную в районе дома №29. Здесь будут ремонтировать теплотрассу. Работы пройдут с двенадцати часов ночи до пяти часов утра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кстати, во вторник, 6 августа, начали укладывать выравнивающий слой асфальта на улице Дзержинского в Фокинском районе. Поэтому движение на ней может быть затруднено. Водителей просят быть внимательными, ориентироваться по временным дорожным знакам и соблюдать указанный скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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