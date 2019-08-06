В Новозыбкове пятилетний мальчик порезал спину осколками стекла
Ребенка с травмами госпитализировали
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В брянском городе Новозыбкове пятилетний мальчик порезал спину осколками стекла. Ребенок упал со стула и получил такие травмы, сообщает Новозыбков.SU.
Вечером в понедельник, 5 августа, около 22.30 раненого малыша доставили в районную больницу. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение. По словам медиков, жизни ребенка ничего не угрожает.
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ИСТОЧНИК KP.RU