2019-08-06T15:19:23+03:00
Происшествия

В Новозыбкове пятилетний мальчик порезал спину осколками стекла

Ребенка с травмами госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Новозыбкове пятилетний мальчик порезал спину осколками стекла. Ребенок упал со стула и получил такие травмы, сообщает Новозыбков.SU.

Вечером в понедельник, 5 августа, около 22.30 раненого малыша доставили в районную больницу. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение. По словам медиков, жизни ребенка ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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