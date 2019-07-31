Борис Шапошников стал Почетным гражданином Брянска

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-31T18:05:10+03:00

А скверу в Бежице присвоили имя Александра Волкова

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На заседании Брянского горсовета ветерану Великой Отечественной войны Борису Шапошникову присвоили звание Почетный гражданин города Брянска. Этот вопрос рассматривали первым на сессии.

Кандидатуру Бориса Васильевича депутаты поддержали единогласно. Под аплодисменты ему вручили регалии Почетного гражданина города.

Офицера, участника Сталинградской битвы Бориса Шапошникова знают брянцы разных поколений. Его выступления на торжествах по случаю памятных дат Великой Отечественной войны, школьных линейках, классных часах вызывают неизменный интерес и восхищение силой и мужеством этого незаурядного человека. В свои 95 лет Борис Васильевич в центре значимых городских событий.

- Я благодарен за оказанную мне честь, - выступил с ответным словом Борис Васильевич. - Все знания и силы сейчас стараюсь отдавать молодому поколению. Это теперь мой вклад в развитие нашего города, воспитание подрастающего поколения наследниками славы их дедов и прадедов. Приятно видеть открытые молодые лица, заинтересованность в глазах наших ребят. Брянск - моя вторая Родина, и я до конца буду ему служить!

Сейчас в Брянске 21 действующий Почетный гражданин города.

Также на заседании в память об ушедшем из жизни в 2017 году Почетном гражданине Брянска Александре Волкове в Бежицком районе будет назван сквер, который располагается между строениями по улице Бежицкой,117 - 119 и улицей 1-я Пятилетка.

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ИСТОЧНИК KP.RU