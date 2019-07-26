В Брянске на улице Почтовой автомобилистка сбила 15-летнего мотоциклиста
В Бежицком районе Брянска женщина на автомобиле «Тойота Королла» сбила 15-летнего мотоциклиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале шестого вечера на улице Почтовой, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
30-летняя водитель выезжала с прилегающей территории с левым поворотом на улицу Почтовую. И столкнулась с мотоциклом. За рулем двухколесного транспорта был подросток. У него не было водительских прав. Он ехал в сторону улицы Чайковского.
У школьника – рана лица и ушиб колена. Пострадавшего отпустили домой с назначением лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU