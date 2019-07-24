Через Брянскую область пытались провести 130 килограммов устриц в пассажирском поезде

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-24T12:35:54+03:00

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Через Брянскую область попытались провезти 130 килограммов устриц в пассажирском поезде. Состав следовал из Кишинева в Москву. Деликатесы принадлежали гражданину Молдавии. Он собирался продать устрицы в столице.

- В поезде нашли 13 картонных коробок, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - В них находились замороженные устрицы. Мужчина даже задекларировал товар. Но никаких сопроводительных и ветеринарных документов у него не было.

На иностранца, нарушившего порядок ввоза товара на территорию Евразийского экономического союза, завели административное дело. Штраф грозит и его соотечественнику, который пытался провезти в поезде 100 килограммов устриц на прошлой неделе. А за семь дней таможенники завели больше 20 подобных дел. В соседнее государство вернули почти полторы тонны подозрительных колбас, орехов, мяса и ягод.

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ИСТОЧНИК KP.RU