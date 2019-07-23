Брянский суд не смягчил приговор экс-полицейскому за получение крупной взятки

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-23T15:58:12+03:00

Николай Косарев на шесть лет отправится в колонию строгого режима

Изменить размер текста: A A

Брянский областной суд не смягчил приговор бывшему полицейскому Николаю Косареву, которого осудили за получение крупной взятки. Он на шесть лет отправится в колонию строгого режима. Кроме того, должен выплатить 2,25 миллиона рублей штрафа. Николая Косарева лишили звания - майор полиции. И на 10 лет запретили занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти.

Апелляцию подавал адвокат осужденного. Но его жалобу не удовлетворили. Поэтому приговор вступил в законную силу.

- В суде установили, что начальник одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в сентябре прошлого года получил 2,25 миллиона рублей от директора коммерческой фирмы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За вознаграждение он обещал посодействовать тому, чтобы прекратить проверку организации.

Кстати, общая сумма взятки была больше – около 3,8 миллиона рублей. Но разница осела в карманах у посредников. Все они и руководитель фирмы сотрудничали со следствием и избежали уголовного преследования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU