В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Фокина

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-23T12:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске полицейские ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия на улице Фокина. Авария случилась 10 июля около 13.10 у дома №50. Водитель автомобиля «Ниссан Мурано» сбил 59-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Если стали очевидцем автоаварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.

Адрес: Московский, д. 61, каб. 7

Телефоны: 8 (4832) 67-03-65, 8-953-284-49-64.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU