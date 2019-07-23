В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Фокина
Пешеход получила тяжелые травмы
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В Брянске полицейские ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия на улице Фокина. Авария случилась 10 июля около 13.10 у дома №50. Водитель автомобиля «Ниссан Мурано» сбил 59-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Если стали очевидцем автоаварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.
Адрес: Московский, д. 61, каб. 7
Телефоны: 8 (4832) 67-03-65, 8-953-284-49-64.
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ИСТОЧНИК KP.RU