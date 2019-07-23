В Жуковском районе столкнулись пять машин: один из водителей погиб
На трассе в Жуковском районе столкнулись пять машин. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в понедельник, 22 июля, на 176-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск.
22-летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. Автомобилист по касательной столкнулся с ГАЗелью, которая двигалась навстречу. Затем легковушка врезалась в фуру «ДАФ», которая также направлялась в сторону Смоленска.
- «Мерседес» раскрутило и отбросило на автомобили «Ниссан» и «Митцубиси», - рассказывают в УГИБДД по Брянской области.
Водитель «Мерседеса» погиб на месте ДТП. 25-летнюю пассажирку этой же иномарки с ушибом мозга, сочетанной травмой и раной лица госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU