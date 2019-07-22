Брянский молочный комбинат использовал не проверенное на туберкулез молоко

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-22T18:06:23+03:00

Виновных оштрафовали за нарушения на 130 тысяч рублей

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В работе Брянского молочного комбината нашли нарушения. Выявить их помогла система ветеринарной сертификации. Внеплановая проверка предприятия подтвердила факты использования небезопасного сырья.

На заводе использовали молоко, которое не проверили лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Указанное сырье поступило на предприятие 7 июня.

- ОАО «Брянский молочный комбинат» не вносил информацию о сырье, которое использует при выработке продукции, - рассказывают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – Это свидетельствует о том, что для производства использовали сырье неизвестного происхождения и неподтвержденного качества и безопасности.

27 мая во время проверки на 24 наименования молочной продукции уже внесли данные о лабораторных исследованиях, а в графе «дата изготовления» стояло 28 число. На предприятии не соблюдали условия хранения компонентов для изготовления продукции. Ветеринарный врач систематически завышал объемы выпускаемой продукции.

Виновных привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 130 тысяч рублей. Нарушения на предприятии потребовали устранить.

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ИСТОЧНИК KP.RU