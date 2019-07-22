Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала «серебро» на международном турнире
Соревнования прошли в казахском Нур-Султане
Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.
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Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала серебряную медаль на международном турнире в столице Казахстана Нур-Султане. «Челленджер» с призовым фондом 80 тысяч долларов проходил с 15 по 21 июля, сообщают в пресс-службе Управления физкультуры и спорта Брянской области.
Влада Коваль выступала в паре с россиянкой Камилой Рахимовой. Спортсменки вышли в финал. Но в решающем поединке уступили чешско-немецкой паре со счетом 6:7, 1:6.
Влада Коваль – воспитанница Центра спортивной подготовки Брянской области, мастер спорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU