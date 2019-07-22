Пьяный иностранец зарезал брянца в Унечском районе

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-22T12:54:48+03:00

До суда мужчина будет находиться под стражей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

43-летнего гражданина иностранного государства обвиняют в убийстве жителя Брянской области. Мужчину арестовали. До суда он будет находиться под стражей.

По версии следствия, 19 июля пьяный иностранец был во дворе жилого дома в деревне Новое Задубенье в Унечском районе. После ссоры с 44-летним местным жителем, он ударил оппонента ножом. Ранение оказалось не совместимым с жизнью. Потерпевший умер на месте преступления.

- Совершение преступления в состоянии опьянения суд может расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU