СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-22T10:44:15+03:00

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Самой красивой женщиной в брянской полиции стала старший лейтенант Ольга Бортулева. На коллегии УМВД подвели итоги конкурса «Леди в погонах-2019». Победительница - государственный инспектор безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД УМВД области. Ольга Викторовна служит в ОВД с 2016 года. Она любит путешествовать, занимается плаванием и стрельбой. Интересуется автомобилями и аквабайками.

Второе место на конкурсе заняла специалист отделения кадров ФКУ ЦХиСО УМВД области старший лейтенант внутренней службы Мария Лебедева. Третье место – у заместителя начальника МО МВД России «Унечский», начальника следственного отдела подполковник юстиции Людмила Радькова.

- Победительница и призеры получили дипломы и денежную премию, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В заключительном этапе конкурса претендентки рассказали на сцене о себе и показали творческий номер.

Старший лейтенант Ольга Бортулева. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU