После автоаварии в Брянской области пострадавших пришлось вызволять спасателям
В Климовском районе в субботу утром столкнулись две машины
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Брянской области утром в субботу, 20 июля, столкнулись две машины. Сообщение об автоаварии у села Чуровичи в Климовском районе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 9.40. На место выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой помощи.
- В дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Раненых пришлось вызволять спасателям из искореженных машин.
Информации об аварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU