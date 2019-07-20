После автоаварии в Брянской области пострадавших пришлось вызволять спасателям

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-20T19:02:56+03:00

В Климовском районе в субботу утром столкнулись две машины

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В Брянской области утром в субботу, 20 июля, столкнулись две машины. Сообщение об автоаварии у села Чуровичи в Климовском районе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 9.40. На место выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой помощи.

- В дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Раненых пришлось вызволять спасателям из искореженных машин.

Информации об аварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU