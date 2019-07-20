В Брянске девушка на «Матизе» врезалась в тепловоз

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-20T18:11:03+03:00

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В Бежицком районе Брянска девушка на автомобиле «Дэу Матиз» врезалась в тепловоз. Автоавария случилась днем в субботу, 20 июля, на улице Сталелитейной. Фотографии и видео с места ДТП публикуют пользователи в соцсетях.

Очевидцы пишут, что составы редко ездят по этим путям. Локомотив двигался медленно. Но автомобилистка решила, что умеет проскочить.

Пользователей рассмешила эта авария. Судя по фото, малолитражка получила незначительные повреждения. Остается надеется, что и девушка за рулем не пострадала.

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ИСТОЧНИК KP.RU