Жители Брянска пожаловались на перегороженный двор на улице Спартаковской

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-20T17:52:27+03:00

По словам автора поста, экстренные службы не смогут быстро проехать к месту ЧП

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Жители Брянска пожаловались на перегороженный двор у дома №128 на улице Спартаковской. Фотографии опубликовали в соцсети. Автор поста пишет, через преграду не смогут проехать экстренные службы: скорая помощь или пожарная машина.

Если жильцам все же необходимо перекрыть свой двор от автомобилистов, для этого нужно обратиться в администрацию, дорожное управление или ГИБДД, которые могут дать разрешение. В противном случае, такие преграды незаконны. Горожане советуют перекрыть двор полусферами - их не сможет переехать легковушка, но переедет спецтехника.

Некоторые в комментариях написали, что не против таких заграждений, так как устали от автомобилистов, которые не соблюдают во дворах скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU