В Комаричах водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-20T12:00:37+03:00

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В брянском поселке Комаричи водитель «Митцубиси Лансер» сбил 11-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале двенадцатого в пятницу, 19 июля, на улице Ленина.

Автомобилист двигался со стороны поселка Лопандино. Мальчик ехал по краю проезжей части в том же направлении. При попытке объехать велосипедиста водитель сбил его.

- У пострадавшего диагностировали ушиб правой половины таза, ушиб обоих локтевых суставов, ушиб носа и сотрясение головного мозга, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Ребенка госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU