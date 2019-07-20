В Комаричах водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста
В брянском поселке Комаричи водитель «Митцубиси Лансер» сбил 11-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале двенадцатого в пятницу, 19 июля, на улице Ленина.
Автомобилист двигался со стороны поселка Лопандино. Мальчик ехал по краю проезжей части в том же направлении. При попытке объехать велосипедиста водитель сбил его.
- У пострадавшего диагностировали ушиб правой половины таза, ушиб обоих локтевых суставов, ушиб носа и сотрясение головного мозга, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Ребенка госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU