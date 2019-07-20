СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-20T10:09:24+03:00

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Через Брянскую область не пропустили 100 килограммов устриц. За четыре дня, с 15 по 19 июля, у пассажиров поездов находили также 60 килограммов пчелиной перги и 230 килограммов мяса неизвестного происхождения. Проверки проходили на железнодорожных станциях «Брянск-Орловский» и «Суземка».

- Грузы везли граждане Украины и Молдавии без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки и с нарушением условий транспортировки в пассажирских поездах, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Небезопасные продукты сняли с пассажирского состава и под контролем таможенников вернули в соседнее государство. Владельцев грузов привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU