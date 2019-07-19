В Дятькове неизвестные подожгли черепаху
Местные жители считают, что это сделали живодеры
Фото: Местные жители требуют наказать мучителей животного. "Подслушано Дятьково"
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В Дятькове недалеко от больничного озера местные жители нашли обгоревший панцирь черепахи.
О случившемся горожане рассказали в соцсетях.
По мнению жителей Дятькова, черепаху подожгли неизвестные живодеры.
Горожане возмущены случившимся, они требуют наказать погубившего животное.
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ИСТОЧНИК KP.RU