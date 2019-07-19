2019-07-19T18:12:31+03:00
Общество

В Дятькове неизвестные подожгли черепаху

Местные жители считают, что это сделали живодеры
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Фото: Местные жители требуют наказать мучителей животного. "Подслушано Дятьково"Фото: Местные жители требуют наказать мучителей животного. "Подслушано Дятьково"
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В Дятькове недалеко от больничного озера местные жители нашли обгоревший панцирь черепахи.

О случившемся горожане рассказали в соцсетях.

По мнению жителей Дятькова, черепаху подожгли неизвестные живодеры.

Горожане возмущены случившимся, они требуют наказать погубившего животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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