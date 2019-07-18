В Климовском районе больше часа тушили горящие дом и сарай

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-18T18:42:06+03:00

К счастью, во время пожара никто не пострадал

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В селе Хормное в Климовском районе больше часа тушили горящие дом и хозяйственную постройку во дворе. Сообщение о пожаре на улице Новоселье поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.54 в четверг, 18 июля. На место направили две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, дом и сарай полностью пылали. Огонь тушили с двух пожарных шлангов. С пламенем удалось справиться через час. В 15.28 пожар потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Эксперты выясняют, что стало причиной пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU