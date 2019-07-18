Жительница Брянска похвасталась рукопожатием с президентом
Кроме этого, девушка сделала фото с пресс-секретарем главы государства
Девушка обрадовалась встрече с президентом. Фото: vk.com, Александра Руденцова
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Жительница Брянска похвасталась встречей с главой государства. Девушка пожала руку президенту, во время его визита на Валаам.
На своей страничке в социальной сети горожанка опубликовала видео с главой государства и фотографию с его пресс-секретарем.
- Пожать руку Путину и забыть обо всем, - пишет девушка на своей страничке. - Если честно,я и не думала что он будет на острове. Все получилось очень случайно...
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ИСТОЧНИК KP.RU