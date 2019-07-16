2019-07-16T19:02:57+03:00
Общество

В Овстуге прошел международный фестиваль «Гигантские шаги»

В Брянскую области приехали гости из Швейцарии, Австралии, Бразилии и Эстонии
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба музея-заповедника "Овстуг".Фото: пресс-служба музея-заповедника "Овстуг".
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В брянском Овстуге 14 июля прошел международный фестиваль «Гигантские шаги». Идея проекта принадлежит швейцарскому скульптору и художнику Вильяму Мауритцу. Акция прошла трижды в разных странах и на разных континентах – в 2015 году в Австралии, в 2017-м – в Бразилии и Венгрии. Гигантские шаги, которые строят участники, символизируют след, который оставит человек в истории. Овсгуг стал первой в России площадкой для международного проекта.

Вильям Мауритц представил в Овстуге выставку своих работ «Портреты городов». Музыкант Золтан Мауритц и актриса Шерин Элизабет Хенри рассказали о первой акции проекта в Австралии. Гости увидели фотовыставку по итогам прошлых фестивалей. В гости в Овстуг приехал вождь амазонского племени макуши, поэт и художник, Джайдер Да Силва Эсбелл. Он также привез выставку своих картин. Несколько сценических представлений дал мим из Швейцарии Жан-Даниэль Луис Ульдри, сообщают в пресс-службе музея-заповедника.

На фестивале работали музыкальная, поэтическая и художественная площадки. Мастер-классы устроили брянские музеи. Посетители услышали лекцию о наследии Джакомо Кваренги в Брянской области. В музее учили бальным танцам 19-го века.

Завершился фестиваль инсталляцией гигантского следа на площадке парка. В ней участвовали около сотни человек. Каждый читал отрывок из стихотворения Федора Тютчева. У памятника поэту зажгли свечи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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