В Брянске продавец героина из Таджикистана получил 9,5 лет колонии

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-16T17:37:47+03:00

Приговор иностранцу пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Брянске вынесли приговор 23-летнему жителю Таджикистана за незаконный сбыт наркотиков. Молодой человек на 9,5 лет отправится в колонию строгого режима.

- В суде установили, что 11 марта иностранец в Брянске попытался продать героин непосредственно потребителям с помощью «закладок», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Брянской области. Из незаконного оборота правоохраниетли изъяли 237 граммов запрещенного вещества.

Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU