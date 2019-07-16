2019-07-16T17:37:47+03:00
Происшествия

В Брянске продавец героина из Таджикистана получил 9,5 лет колонии

Из незаконного оборота изъяли 237 граммов наркотика
Марина АНТОНОВА
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Приговор иностранцу пока не вступил в законную силу.Приговор иностранцу пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске вынесли приговор 23-летнему жителю Таджикистана за незаконный сбыт наркотиков. Молодой человек на 9,5 лет отправится в колонию строгого режима.

- В суде установили, что 11 марта иностранец в Брянске попытался продать героин непосредственно потребителям с помощью «закладок», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Брянской области. Из незаконного оборота правоохраниетли изъяли 237 граммов запрещенного вещества.

Приговор осужденному пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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