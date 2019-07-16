Стали известны подробности гибели в реке малыша из Трубчевского района
Стали известны подробности трагедии, которая произошла в поселке Белая Березка в Трубчевском районе. 14 июля в Десне утонул трехлетний мальчик.
- Тело малыша подняли водолазы спустя сутки после случившегося, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" детский омбудсмен Инна Мухина. - Мальчик рос в многодетной семье. Кроме него у родителей есть еще восемь детей. О пропаже сына сообщил отец. Вся семья находилась неподалеку от места гибели ребенка.Как говорят теперь родители, они не уследили за малышом. По предварительным данным, он упал в реку с обрыва. С матерью и отцом работает психолог, за несколько дней такое горе им не пережить.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять причины и обстоятельства трагедии.
Следователи уже завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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ИСТОЧНИК KP.RU