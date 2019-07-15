В Трубчевском районе утонул четырехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-15T16:11:16+03:00

Ребенок утонул в не оборудованном для купания месте. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Трубчевском районе водолазы достали из реки тело четырехлетнего малыша. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.21 в понедельник, 15 июля.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС, скорая помощь, полицейские, сотрудники администрации и спасатели.

Ребенок утонул в не оборудованном для купания месте. Обстоятельства и причина гибели устанавливают эксперты, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU