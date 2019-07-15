В Трубчевском районе утонул четырехлетний ребенок
Тело малыша подняли водолазы
Ребенок утонул в не оборудованном для купания месте.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В Трубчевском районе водолазы достали из реки тело четырехлетнего малыша. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 14.21 в понедельник, 15 июля.
На место происшествия приехали сотрудники МЧС, скорая помощь, полицейские, сотрудники администрации и спасатели.
Ребенок утонул в не оборудованном для купания месте. Обстоятельства и причина гибели устанавливают эксперты, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU