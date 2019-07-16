Трое брянских полицейских занизили данные о безработных преступниках
Трое брянских полицейских занижали данные о безработных преступниках. Сведения они передавали в центр занятости населения, а после их получала прокуратура.
Статистический показатель был занижен в шесть раз. Полицейские, которые вели расследование по уголовным делам, при заполнении документов не указали данные о 15 безработных, которые совершили преступления.
- Прокурор внес представление начальнику регионального УМВД, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За нарушения трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU