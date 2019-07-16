2019-07-16T10:39:40+03:00
Общество

Трое брянских полицейских занизили данные о безработных преступниках

Правоохранителей привлекли к дисциплинарной ответственности
Марина АНТОНОВА
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Прокурор внес представление начальнику регионального УМВД.Прокурор внес представление начальнику регионального УМВД.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трое брянских полицейских занижали данные о безработных преступниках. Сведения они передавали в центр занятости населения, а после их получала прокуратура.

Статистический показатель был занижен в шесть раз. Полицейские, которые вели расследование по уголовным делам, при заполнении документов не указали данные о 15 безработных, которые совершили преступления.

- Прокурор внес представление начальнику регионального УМВД, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За нарушения трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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