В Брянске 26-летний парень выпал из окна 6 этажа и остался жив
В Брянске 26-летний парень выпал из окна шестого этажа и остался жив. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Пострадавшего отвезли на скорой в больницу.
- Информация о ЧП на проспекте Станке Димитрова поступила дежурному в одиннадцать часов вечера в понедельник, 15 июля, - рассказали "Комсомольской правде в Брянске" в пресс-службе регионального УМВД России. - Молодой человек живет в доме, около которого все случилось. Его отвезли в больницу с травмами, характерными для падения с высоты.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU