2019-07-16T12:16:25+03:00
Происшествия

В Брянске 26-летний парень выпал из окна 6 этажа и остался жив

Полицейские проводят проверку по факту случившегося
Марина АНТОНОВА
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Пострадавшего отвезли на скорой в больницу.Пострадавшего отвезли на скорой в больницу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске 26-летний парень выпал из окна шестого этажа и остался жив. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Пострадавшего отвезли на скорой в больницу.

- Информация о ЧП на проспекте Станке Димитрова поступила дежурному в одиннадцать часов вечера в понедельник, 15 июля, - рассказали "Комсомольской правде в Брянске" в пресс-службе регионального УМВД России. - Молодой человек живет в доме, около которого все случилось. Его отвезли в больницу с травмами, характерными для падения с высоты.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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