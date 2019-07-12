Высокопоставленным брянским полицейским грозит до 4 лет колонии за аферу с контрабандным табаком

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-12T16:06:14+03:00

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Высокопоставленным брянским полицейским грозит до четырех лет колонии за аферу с контрабандным табаком. Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде. По делу проходят два сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области, бывший начальник управления и начальник УМВД по городу Брянску. Всех обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, сотрудники полиции вернули вещественные доказательства по уголовному - немаркированные табачные изделия. Стоимость нелегального табака составила больше четырех миллионов рублей.

- Обвиняемых временно отстранили от занимаемых должностей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU