Бывшего брянского автоинспектора будут судить за то, что сопровождал нелегальный табак

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-12T09:39:34+03:00

В феврале в очередной поезде его задержали правоохранители. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За подработку он получил две взятки по пять тысяч рублей

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Бывшего сотрудника УГИБДД по Брянской области будут судить за получение и покушение на получение взяток. Уголовное дело направили в мировой суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 38-летний житель Брянского района, который работал автоинспектором, за взятки во свободное от службы время сопровождал груз от российско-украинской границы до Брянска. В грузовике находился контрафактный табак. Благодаря полицейскому он беспрепятственно преодолевал путь в Брянской области.

Дважды за услуги сотруднику ГИБДД передали по пять тысяч рублей. Еще одну взятку он получить не успел. В феврале в очередной поезде его задержали правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU