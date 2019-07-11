В Брянске будут судить наркобанду из трех человек
В Брянске будут судить организованную преступную группу, которая занималась продажей синтетических наркотиков. В нее входили 28-летний и 24-летний жители Ивановской области, а также 22-летний гражданин Армении. Их обвиняют в незаконном сбыте запрещенных веществ.
По версии следствия, банда приехала в наш город в январе-феврале этого года. Они продавали наркотики с помощью закладок. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 13 граммов запрещенных веществ.
Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU