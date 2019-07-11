В Брянске будут судить наркобанду из трех человек

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-11T15:26:06+03:00

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде. Фото: Иван ВИСЛОВ

Молодые люди распространяли в городе синтетические наркотики

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В Брянске будут судить организованную преступную группу, которая занималась продажей синтетических наркотиков. В нее входили 28-летний и 24-летний жители Ивановской области, а также 22-летний гражданин Армении. Их обвиняют в незаконном сбыте запрещенных веществ.

По версии следствия, банда приехала в наш город в январе-феврале этого года. Они продавали наркотики с помощью закладок. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 13 граммов запрещенных веществ.

Уголовное дело в ближайшее время начнут рассматривать в Советском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU