В Севске за попытку изнасилования осудили жителя Кемеровской области
В брянском городе Севск за попытку изнасилования осудили 38-летнего уроженца Кемеровской области. Мужчину приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
- Вечером 23 октября прошлого года мужчина около дома №30 на улице Карла Либкнехта догнал незнакомую 45-летнюю женщину, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Угрожая ножом, злоумышленник завел свою жертву за гаражи. Он совершил с ней действия сексуального характера, затем попытался изнасиловать, но не смог.
Продолжая угрожать ножом, мужчина отобрал планшетный компьютер, деньги и убежал. Сумму ущерба оценили в 12 тысяч рублей.
Оказалось, что злоумышленника уже не раз судили за преступления против половой свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU