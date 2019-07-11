В Севске за попытку изнасилования осудили жителя Кемеровской области

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-11T14:48:22+03:00

Злоумышленника уже не раз судили за преступления против половой свободы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В брянском городе Севск за попытку изнасилования осудили 38-летнего уроженца Кемеровской области. Мужчину приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

- Вечером 23 октября прошлого года мужчина около дома №30 на улице Карла Либкнехта догнал незнакомую 45-летнюю женщину, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Угрожая ножом, злоумышленник завел свою жертву за гаражи. Он совершил с ней действия сексуального характера, затем попытался изнасиловать, но не смог.

Продолжая угрожать ножом, мужчина отобрал планшетный компьютер, деньги и убежал. Сумму ущерба оценили в 12 тысяч рублей.

Оказалось, что злоумышленника уже не раз судили за преступления против половой свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU