В Суземке у железнодорожного переезда столкнулись легковушка и грузовик

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-11T11:44:13+03:00

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В брянском поселке Суземка у железнодорожного переезда столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Шевроле Ланос». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины десятого утра в среду, 10 июля, на переулке Первомайском.

- 41-летний водитель грузовика во время проезда железнодорожного переезда выехал на встречную полосу, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – И столкнулся с легковушкой, которой управлял 23-летний автомобилист.

От удара «Вольво» съехал в правый кювет и опрокинулся. В ДТП травмы получили два человека. 33-летняя пассажирка «Шевроле» с ушибами грудной клетки, локтя, губы, сочетанной травмой и раной лба госпитализировали. Автомобилист, который был за рулем легковушки, ушиб плечо, колено и губу. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU