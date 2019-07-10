2019-07-10T15:51:35+03:00
Общество

Брянской области выделили 6 миллионов рублей на Дом волонтера

Центры откроют в четырех муниципальных образованиях
Марина АНТОНОВА
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37 регионов России получили 250 миллионов рублей из федерального бюджета.37 регионов России получили 250 миллионов рублей из федерального бюджета.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянской области выделили шесть миллионов рублей на создание Дома волонтеров. Это коворкинг-пространство, где будут собираться добровольцы по разным направлениям, проводить образовательные сессии, разрабатывать новые проекты. Туда же смогут обратиться те, кто нуждается в помощи волонтеров. Планируется, что подобные центры откроются в четырех муниципальных образованиях области.

В регионе создадут школу медиаволонтеров, она получит необходимое оборудование. По 15 направлениям продолжат проводить образовательные семинары. А также в Брянской области проведут Форум добровольцев.

Деньги, шесть миллионов рублей, брянцы выиграли в конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», сообщают в пресс-службе областного правительства. 37 регионов России получили 250 миллионов рублей из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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