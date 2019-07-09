В Брянске Володарский район засыпало градом

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-09T18:57:28+03:00

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Володарский район Брянска вечером во вторник, 9 июля, засыпало градом. Горожане делятся фотографиями и видео в соцсетях. После дождя с градом асфальт кое-где был полностью покрыт льдом. Автомобилисты испугались, что град побьет кузова машин.

В других районах Брянска прошел лишь сильный дождь. Вся вода по традиции стекла на Набережную. Улица Калинина превратилась в реку. Ливневые воды не спешили уходить и с других городских улиц.

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Володарский район Брянска 9 июля засыпало градом.Видео: vk.com, "Типичный Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU