2019-07-09T18:57:28+03:00
Общество

В Брянске Володарский район засыпало градом

Непогода вновь испытывает наш город
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Евгений Леонтиев.Фото: vk.com, Евгений Леонтиев.
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Володарский район Брянска вечером во вторник, 9 июля, засыпало градом. Горожане делятся фотографиями и видео в соцсетях. После дождя с градом асфальт кое-где был полностью покрыт льдом. Автомобилисты испугались, что град побьет кузова машин.

В других районах Брянска прошел лишь сильный дождь. Вся вода по традиции стекла на Набережную. Улица Калинина превратилась в реку. Ливневые воды не спешили уходить и с других городских улиц.

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Володарский район Брянска 9 июля засыпало градом.Видео: vk.com, "Типичный Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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