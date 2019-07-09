В Брянске нашли живым пропавшего 36-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-09T09:51:19+03:00

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В Брянске нашли живым пропавшего 36-летнего Александра Прохорова. Об этом ночью во вторник, 9 июля, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсети.

Мужчина пропал в понедельник, 8 июля. Он ушел из дома и не вернулся. Пропавший был дезориентирован и нуждался в медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU