В Брянске снова начали рассматривать дело о ТРЦ "Тимошковых"
В Брянске в Советском районном суде в четверг, 4 июля, вновь начали рассматривать дело о ТРЦ "Тимошковых". Дело рассматривают с начала после того, как Верховный суд вернул его в суд первой инстанции.
Год назад суд запретил использовать по назначению здание торгового центра на улице Красноармейской из-за отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и нарушений пожарной безопасности. Николай Тимошков обжаловал это решение в Верховном суде. Его жалобу удовлетворили, дело вернули на новое рассмотрение.
Следующее заседание пройдет 24 июля, сообщают на сайте Советского районного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU