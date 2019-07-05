2019-07-05T09:58:21+03:00
Общество

В Брянске снова начали рассматривать дело о ТРЦ "Тимошковых"

Следующее заседание назначили на 24 июля
Марина АНТОНОВА
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Дело вновь рассматривают с начала.Дело вновь рассматривают с начала.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске в Советском районном суде в четверг, 4 июля, вновь начали рассматривать дело о ТРЦ "Тимошковых". Дело рассматривают с начала после того, как Верховный суд вернул его в суд первой инстанции.

Год назад суд запретил использовать по назначению здание торгового центра на улице Красноармейской из-за отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и нарушений пожарной безопасности. Николай Тимошков обжаловал это решение в Верховном суде. Его жалобу удовлетворили, дело вернули на новое рассмотрение.

Следующее заседание пройдет 24 июля, сообщают на сайте Советского районного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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