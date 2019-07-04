СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-04T17:23:21+03:00

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В Новозыбкове школьникам продали бракованные проездные билеты. Ошибку допустили в местной типографии. А выяснила это одна из школьниц и кондуктор в городском автобусе.

Четвероклассница Диана предъявила проездной, но кондуктор сказала, что он совсем не школьный, а для граждан. К дому же детский проездной должен быть синего цвета, а не коричневого. Кондуктор заподозрила, что документ подделали. Но девочка ответила, купила его там же, где и всегда.

Позже выяснилось, что в городе уже успели продать 25 бракованных проездных школьникам, сообщают «Брянск.Новости.Ru». Их решили не изымать из оборота. Об этом предупредили кондукторов и водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU