СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-03T18:32:49+03:00

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В Брянске начали строить три пристройки к детским садам. В них откроются ясельные группы. В Бежицком районе пристройка появится у детского сада №158 «Капелька». Строители готовят котлован под фундамент. На работы выделили 37,3 миллиона рублей. Стройка рассчитана до декабря.

В Володарском районе Брянска ясли за 39,4 миллиона рублей построят в детсаду №112 «Лисичка». В Советском районе новый корпус возведут в детсаду №53 «Зеленый огонек».

- Еще три пристройки к садам проходят процедуру торгов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – Это дошкольные учреждения №111, №125 и №129. Готовят на торги еще один детский сад на старом аэропорту.

Кстати, детский сад «Росинка» на территории бывшего аэропорта так и не открылся для детей. Хотя здание сдали еще в декабре прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU