2019-07-03T18:32:49+03:00
Общество

В Брянске начали строить три пристройки к детским садам

В них разместят ясельные группы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В Брянске начали строить три пристройки к детским садам. В них откроются ясельные группы. В Бежицком районе пристройка появится у детского сада №158 «Капелька». Строители готовят котлован под фундамент. На работы выделили 37,3 миллиона рублей. Стройка рассчитана до декабря.

В Володарском районе Брянска ясли за 39,4 миллиона рублей построят в детсаду №112 «Лисичка». В Советском районе новый корпус возведут в детсаду №53 «Зеленый огонек».

- Еще три пристройки к садам проходят процедуру торгов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – Это дошкольные учреждения №111, №125 и №129. Готовят на торги еще один детский сад на старом аэропорту.

Кстати, детский сад «Росинка» на территории бывшего аэропорта так и не открылся для детей. Хотя здание сдали еще в декабре прошлого года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу в Брянске ограничат движение из-за полумарафона
Сдай макулатуру- получи деньги!
Брянские власти окажут материальную помощь семье погибшего в Баренцевом море подводника
Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области
На брянской птицефабрике ввели внешнее управление
Брянский кинолог стала лучшей в ЦФО
В Брянске дело о ТРЦ «Тимошковых» будут рассматривать 4 июля
В Брянске иномарка провалилась в яму глубиной полметра
В Брянске на улице Калинина забыли предупредить об открытом люке
В Брянской области врачам планируют покупать двух- и трехкомнатные квартиры
Генеральный директор компании «Чистая планета» выступил экспертом на VIII Среднерусском экономическом форуме - 2019
Набережную в Брянске предложили продлить до Черного моста
В день 75-летия Брянщины жители региона увидят фейерверк и лазерное шоу
Губернатор Александр Богомаз нацелил глав районов на решение важных задач