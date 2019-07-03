В Брянской области врачам планируют покупать двух- и трехкомнатные квартиры

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-03T12:35:55+03:00

В этом году на покупку квартир медикам потратят 736 миллионов рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Это должно решить проблему нехватки кадров на 30-40 лет

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В Брянской области новым врачам планируют покупать двух- и трехкомнатные квартиры, а не однокомнатные. Предполагается, что молодой специалист приедет на работу в наш регион сначала один, но вскоре обзаведется семьей.

Главам районов поручили поговорить с родителями выпускников, которые учатся в медицинских вузах. И рассказать детям о том, что в Брянской области выдают квартиры врачам. Кстати, в этом году на покупку квартир медикам потратят 736 миллионов рублей.

Это, по словам брянского губернатора, должно решить проблему нехватки специалистов на ближайшие 30-40 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU