2019-07-01T11:34:16+03:00
Происшествия

После стрельбы под Брянском в областной больнице умер один человек

Его госпитализировали после ранения
Мария Дедкова
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Спасти пострадавшего не удалось.Спасти пострадавшего не удалось.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стали известны подробности стрельбы, которая произошла в 10 километрах от Брянска. Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в Брянской областной больнице скончался один из пострадавших.

Напомним, при стрельбе по машине вечером в воскресенье, 30 июня, на территории Калужской области пострадали несколько человек. Их госпитализировали в больницу в Белые Берега. А затем отправили в Брянск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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