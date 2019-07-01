После стрельбы под Брянском в областной больнице умер один человек
Его госпитализировали после ранения
Спасти пострадавшего не удалось.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стали известны подробности стрельбы, которая произошла в 10 километрах от Брянска. Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", в Брянской областной больнице скончался один из пострадавших.
Напомним, при стрельбе по машине вечером в воскресенье, 30 июня, на территории Калужской области пострадали несколько человек. Их госпитализировали в больницу в Белые Берега. А затем отправили в Брянск.
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ИСТОЧНИК KP.RU