Под Брянском расстреляли автомобиль с людьми

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-01T11:02:02+03:00

Брянские полицейские и следователи, информацию о происшествии не комментируют. Фото: Александр КОЦ

По словам местных жителей, пострадали несколько человек

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Поздно вечером в воскресенье, 30 июня, на территории Калужской области, неподалеку от границы с Брянской областью, неизвестные расстреляли автомобиль с людьми. Как рассказывают жители поселка Белые Берега, ЧП произошло в 10 километрах от брянского населенного пункта, у поворота на калужское село Хвастовичи.

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Их госпитализировали в больницу в брянском поселке Белые Берега. Тяжелораненых отправили в Брянск.

Брянские полицейские и следователи, информацию о происшествии не комментируют.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области рассказали корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске", что наши силовики к месту ЧП не выезжали.

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ИСТОЧНИК KP.RU