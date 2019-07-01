Под Брянском расстреляли автомобиль с людьми
Поздно вечером в воскресенье, 30 июня, на территории Калужской области, неподалеку от границы с Брянской областью, неизвестные расстреляли автомобиль с людьми. Как рассказывают жители поселка Белые Берега, ЧП произошло в 10 километрах от брянского населенного пункта, у поворота на калужское село Хвастовичи.
По предварительным данным, пострадали несколько человек. Их госпитализировали в больницу в брянском поселке Белые Берега. Тяжелораненых отправили в Брянск.
Брянские полицейские и следователи, информацию о происшествии не комментируют.
В пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области рассказали корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске", что наши силовики к месту ЧП не выезжали.
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ИСТОЧНИК KP.RU