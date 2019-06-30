2019-06-30T11:09:14+03:00
Происшествия

В Мглинском районе ВАЗ съехал в кювет: пострадали два человека

ДТП случилось вечером в субботу
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Мглинском районе ВАЗ-21099 съехал в кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера в субботу, 29 июня, на 3-м километре дороги Мглин – Сураж – Шеверды, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

20-летний автомобилист ехал со стороны Мглина в сторону села Шеверды. Он не справился с управлением, съехал сначала на обочину, а потом в кювет.

Травмы получили два пассажира легковушки. 34-летнего мужчину с сотрясением мозга и ушибом позвоночника госпитализировали. У 19-летней девушки – сотрясение мозга, ушибы таза, плеча и бедра. Пострадавшую тоже отвезли в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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