СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-30T10:17:00+03:00

Об этом сообщили волонтеры

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В Брянской области нашли живым пропавшего 46-летнего Сергея Шалюто. Об этом вечером в субботу, 29 июня, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.

Мужчина пропал 19 июня. Он ушел из дома в поселке Выгоничи и не вернулся. Через десять дней его нашли живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU