Брянцам запретили пасти скот у государственной границы
Брянцам запретили пасти скот у государственной границы с Белоруссией и Украиной. Вдоль нее действует карантинная полоса. На ней действует особый ветеринарный режим.
В ее пределах нельзя содержать животных, пасти их, косить траву на корм скоту, а также размещать пасеки. Из-за карантина у границы запрещается размещать перерабатывающие мясную продукцию предприятия, хранить и продавать животноводческую продукцию. То же касается и кормов.
Особый режим ввели из-за угрозы заноса заразных болезней животных из соседних стран, сообщают в пресс-службе управления ветеринарии Брянской области. Заблудившийся скот пограничники будут отгонять на территорию соседей.
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ИСТОЧНИК KP.RU