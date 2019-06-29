В Дубровском районе пьяный водитель «семерки» вылетел в кювет
В Дубровском районе ВАЗ-2107 съехал в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра в пятницу, 28 июня, на 1-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Серпеевский, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
57-летний автомобилист ехал со стороны поселка Рябчи в сторону смоленской трассы. Он не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
У водителя сотрясение мозга, раны лица и локтя. Мужчину отвезли в Дубровскую районную больницу, но от медицинской помощи он отказался. Автомобилист был пьян.
34-летний пассажир легковушки получил сотрясение мозга, поранил лицо, сломал челюсть. Пострадавшего госпитализировали в Жуковскую райбольницу.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU