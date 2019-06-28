2019-06-28T18:29:12+03:00
Спорт

Брянский футбольный клуб "Динамо" получит поддержку от правительства

Губернатор провел встречу с руководством и ведущими игроками команды
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В пятницу, 28 июня, губернатор провел встречу с руководством и ведущими игроками футбольного клуба "Динамо" Брянск". Перед началом встречи Александр Богомаз отметил хорошую игру футболистов в прошедшем сезоне:

- Очень важно, что болельщики начали возвращаться на стадион. Но впереди новый сезон, и правительство Брянской области окажет поддержку футбольному клубу, чтобы в следующем году команда сыграла еще лучше.

- Год назад, когда мы начали работать, нам была поставлена задача - сделать конкурентную команду, - сказал главный тренер клуба Александр Горбачев. - Тогда мы поменяли игроков, и новые футболисты стали решать эту задачу. Спасибо, что дали нам время, потому что для тренера и команды время очень важно. Многое у нас вначале не получалось, но в этом сезоне помимо побед мы добились еще одной важной цели - мы вернули болельщиков. Зритель стал возвращаться на стадион, приходить на матчи. Я всегда говорю, что болельщика не обманешь, мы играем ради них. И мы почувствовали эту поддержку, когда в последнем матче, несмотря на проигрыш, нам аплодировали стоя.

Руководство клуба обозначает перед собой новые цели: усилить состав и уделить особое внимание созданию молодежной команды. Чтобы воспитывать свои спортивные кадры, развивать детский футбол. Чтобы после детской команды футболист смог играть во взрослой, необходима молодежная сборная — дублер основной команды.

В ходе встречи были приняты ряд важных для развития клуба решений. Так, будут рассмотрены предложения по поддержке футбольного клуба, которая позволит не привлекать легионеров со стороны, а воспитывать своих спортсменов, в том числе и благодаря созданию молодежной команды, и развитию тренировочной базы ФК "Динамо" Брянск". Губернатор отметил, что вопросы поддержки брянского футбола должны найти поддержку у депутатов областной Думы.

На память о состоявшейся встрече футболисты вручили присутствующим шарфы с символикой клуба, а также мяч с автографами игроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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