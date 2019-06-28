Полиции удалось установить личности погибших в ДТП на трассе под Брянском

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-28T09:58:55+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 27 июня, около 7.25 у деревни Меркульево. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянске стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло на трассе Р-120 "Орел-Смоленск".

По предварительной информации, 31-летний автомобилист за рулем "Субару Легаси Аутбек" во время обгона выехал на встречную полосу. Здесь машина столкнулась с "Хендай IX35". После этого автомобили вспыхнули.

В ДТП погибли: 31-летний водитель "Субару" , 36-летний водитель и пассажиры 65 и 62 лет автомобиля "Хендай", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 27 июня, около 7.25 у деревни Меркульево.

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ИСТОЧНИК KP.RU