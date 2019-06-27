На трассе под Брянском в страшном ДТП погибли четыре человека
На трассе Р-120 "Орел -Смоленск" под Брянском рано утром в четверг, 27 июня, произошло страшное ДТП. Около половины седьмого у деревни Меркульево столкнулись две легковушки "Субару" и "Хендай".
По предварительной версии, 31-летний водитель "Субару" выехал на встречную полосу, где врезался в "Хендай". После столкновения машины загорелись.
К месту происшествия выехали: пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД, скорая помощь.
- В ДТП погибли оба водителя и два пассажира автомобиля "Хендай", - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также личности погибших. Состояние водителей в момент автоаварии определит медицинская экспертиза.
После столкновения машины загорелись. Фото: vk.com, Дарья Артамонова
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Смертельное ДТП в Брянском районе .
ИСТОЧНИК KP.RU