На трассе под Брянском в страшном ДТП погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-27T11:14:12+03:00

Около половины седьмого у деревни Меркульево столкнулись "Субару" и "Хендай". Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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На трассе Р-120 "Орел -Смоленск" под Брянском рано утром в четверг, 27 июня, произошло страшное ДТП. Около половины седьмого у деревни Меркульево столкнулись две легковушки "Субару" и "Хендай".

По предварительной версии, 31-летний водитель "Субару" выехал на встречную полосу, где врезался в "Хендай". После столкновения машины загорелись.

К месту происшествия выехали: пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД, скорая помощь.

- В ДТП погибли оба водителя и два пассажира автомобиля "Хендай", - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также личности погибших. Состояние водителей в момент автоаварии определит медицинская экспертиза.

После столкновения машины загорелись. Фото: vk.com, Дарья Артамонова

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ИСТОЧНИК KP.RU