В Брянске потребовали убрать свалку на озере Орлик

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-27T11:40:12+03:00

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В Брянске природоохранная прокуратура потребовала убрать свалку на озере Орлик-5. Фотографии с горами мусора появились в социальных сетях. Проверить информацию отправились прокурор и чиновники из регионального департамента природных ресурсов.

- В водоохранной зоне пляжа, расположенного в микрорайоне Автозаводец, обнаружили пять навалов с отходами, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Среди мусора были стеклянная и полиэтиленовая тара, отходы упаковки из бумаги и картона и другие отходы IV-V класса опасности. Свалка занимала около 20 квадратных метров.

Убрать отходы потребовали от главы Бежицкой районной администрации. Чиновнику внесли представление.

Кстати, на пятом Орлике действует официальный городской пляж. Его закрыли на прошлых выходных из-за плохих результатов анализов воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU